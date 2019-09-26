اليوم الوطني/ سجون الباحة تشارك نزلائها فرحتهم باليوم الوطني الـ 89



الباحة 27 محرم 1441هـ 26 سبتمبر 2019م واس

احتفلت المديرية العامة للسجون بمنطقة الباحة أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة "همة حتى القمة"، بإدارة السجن العام بالمنطقة, بحضور وكيل أمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الثقافية والشعبية والتوعوية، في أجواء ادخلت السرور على قلوب النزلاء, وإبراز مشاعرهم الوجدانية لحب الوطن والانتماء إليه .

ثم ألقى مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، كلمته ورفع من خلالها بإسمه ونيابة عن كافة منسوبي سجون المنطقة التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى القيادة الرشيدة - حفظهم الله -, وإلى الشعب السعودي كافة، داعياً الله عز وجلّ أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره .

واختتم الحفل بالفلكلور الشعبي بمشاركة النزلاء .

//انتهى//

13:15ت م

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