اليوم الوطني / مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك يحتفى باليوم الوطني الـ89



تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفى مركز التنمية الاجتماعي ومركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار " همة حتى القمة", بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد عبدالله الحربي ومدراء إدارات الفروع بمنطقة تبوك.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم ألقى صالح ظاهر البلوي كلمة النزلاء, بعد ذلك توالت فقرات الحفل بأوبريت وطني وفيلم وثائقي عن اليوم الوطني ومسيرة البلاد على يد موحدها الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ثم القيت القصائد الوطنية، بعدها أقيمت عدد من المسابقات التي نالت على استحسان الحضور.

وفي ختام الحفل كرّم الدكتور الحربي المنظمين لهذه الفعالية، داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

// انتهى //

13:12ت م

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