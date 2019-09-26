بوبا العربية تنضم لمؤشر إم إس سي آي العالمي

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “بوبا العربية للتأمين التعاوني” طل ناظر، انضمامها إلى مؤشر “إم إس سي آي تداول 30” (إم تي 30) وهو مؤشر طورته “تداول” بصورة مشتركة مع شركة “إم إس سي آي” العالمية ليكون أساس لصناديق المؤشرات المتداولة، ويعكس هذا المؤشر أداء نحو 30 شركة مدرجة تعد الأكبر حجماً والأكثر تداولاً في سوق الأسهم السعودي.

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وقال ناظر: “نسعد في بوبا العربية أن نكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة”، مرجعاً ذلك الإنجاز إلى القدرات التنافسية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المالية السعودية على خريطة الأسواق العالمية، ورؤية المملكة الطموحة 2030 التي أسست لمرحلة جديدة في منظومة تاريخ الاقتصاد السعودي.

وأضاف: أن موقعنا الجديد ضمن الشركات المدرجة في مؤشر (إم تي 30) سيشكل فرصة مهمة لإبراز إمكانياتنا العالمية، وتعزيز ريادتنا بصفتنا الشركة الرائدة المتخصصة في التأمين الصحي في المملكة، حيث نفخر بخدمة ملايين من الأعضاء”، مؤكدًا استمرارهم في البحث عن طرق جديدة للتميز للوصول لأفضل الممارسات التأمينية الطبية استناداً إلى المعايير العالمية وتطبيقها في السعودية.

وأوضح طل ناظر أن الانضمام إلى مؤشر “إم إس سي آي تداول 30” سيرفع من مستوى تصنيـف السوق المالية السـعودية ضمـن الأسـواق العالميـة الناشـئة بما يتماشى مع الرؤية الطموحة ومستهدفات برنامـج “تطويـر القطـاع المالـي الذي يهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

وبين الرئيس التنفيذي لبوبا العربية للتأمين التعاوني أن انضمام الشركة للمؤشـر سيعـزز من صـورتها الإيجابيـة لدى المستثمرين الدوليين، كما سيعكس مـدى قوة الشركة واتساع قاعدة المساهمين فيها، وتوسيع نطاق أعمالها بشكل متصاعد من خلال رفع مستوى المنافسة لتشمل الشركات المحلية والعالمية في القطاع ذاته.







