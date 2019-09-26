2019-09-26

مالك بورصة طوكيو: خطط الطرح العام الأولي لأرامكو لم تتأثر

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت وكالة جيجي اليابانية للأنباء عن أكيرا كيوتا الرئيس التنفيذي لشركة البورصة اليابانية المالكة لبورصة طوكيو أن مجموعته تواصلت مع شركة أرامكو السعودية وأنه يشعر أن خطط إدراج أكبر شركة نفط في العالم لا تزال سليمة ولم تتأثر.

Advertisements

وقال كيوتا إن مسؤولين في أرامكو يعتزمون زيارة اليابان في أكتوبر وإن من المحتمل الاجتماع معهم وفقًا لما أوردته الوكالة يوم الخميس.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في الشهر الماضي أن أرامكو تدرس إجراء المرحلة الثانية من طرحها العام الأولي في طوكيو.