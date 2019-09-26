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دورة لتعديل سلوك الأطفال ذوي الاضطرابات في الرياض

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2019-09-26

دورة لتعديل سلوك الأطفال ذوي الاضطرابات في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقام مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دورة تحت عنوان تعديل سلوك أطفال ذوي الاضطرابات النمائية، استفاد منها 65 من موظفاته.

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وتضمنت الدورة محاور عدة يأتي في مقدمتها أنواع خطط التدخل العلاجية والفروقات بين تعديل السلوك وإدارة السلوك بالإضافة إلى تقييم السلوك الوظيفي ومعايير السلوك المستهدف كما تم إجراء عدد من التمارين الفردية والجماعية.

الجدير بالذكر أن مراكز الرعاية النهارية تقدم برامج الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والبرامج التدريبية المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه ومع محيطهم وبيئتهم الاجتماعية السليمة.




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