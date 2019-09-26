شكرا لقرائتكم أسعار النفط تستقر عند 62.36 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-26 أسعار النفط تستقر عند 62.36 دولار للبرميل متابعات الخليج 365 - واس انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ، اليوم ، بقيمة ثلاثة سنتات أو نسبة 0.05 بالمائة ليبلغ 62.36 دولار أمريكي للبرميل.

ونزل سعر نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7 % وبرميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين أو نسبة 0.04 % إلى 56.47 دولار أمريكي.







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