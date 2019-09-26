أهالي محافظة حوطة بني تميم يحتفلون باليوم الوطني الـ89

جدة - عمرو شويل حوطة بني تميم- الخليج 365:

على شرف محافظ حوطة بني تميم المكلف الاستاذ خالد العجمي احتفل أهالي محافظة حوطة بني تميم باليوم الوطني “89” (همة حتى القمة) للمملكة بعدد من الفعاليات المنوعة، وذلك بمقر الاحتفالات بالمحافظة،لتجسيد الذكرى العزيزة لهذا الكيان الغالي الذي أسسه تحت راية التوحيد المغفور له بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وسط حضور جماهيري كبير و حضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية ، وبداية مع السلام الملكي,بعدها بدأ الحفل الذي تضمن كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم مدير تعليم محافظة حوطة بني تميم الأستاذ سعود العثمان.

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بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العرضة النجدية ، و قصيدة وطنية للشاعر سعود آل داوود بالإضافة إلى أوبريت وطني للفنان عبدالعزيز اليامي.

وكرم محافظ حوطة بني تميم المكلف الاستاذ خالد العجمي فرسان المحافظة فهد بن راشد آل خريف وعبدالله بن محمد آل طالب الذين حققو الميدالية البرونزية على مستوى العالم في الرماية على ظهور الخيل وتأتي هذه المبادرة من البلدية إيماناً منها بدعم أبناء المحافظة المتميزين على مستوى العالم.

وفِي نهاية الإحتفال اضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة على أنغام “كلنا سلمان” احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 . كما وزعت بلدية حوطة بني تميم على الجمهور أكثر من 5000 هديه و 5000 علم ووشاح وطني.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس القحطاني : أن البلدية بدأت الإستعدادات لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا منذ وقت مبكر لإبراز ما تحقق من تطور شامل في الوطن والإحتفال بالإنجازات التي تحققت عبر سنوات من العطاء، وما وصلت إليه المملكة منذ توحيدها حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.