تعثر صرف رواتب عملاء بنك الجزيرة اليوم.. والبنك يعتذر

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أبدى عملاء بنك الجزيرة امتعاضهم الشديد، اليوم الخميس، بسبب تأخر البنك في صرف رواتبهم اليوم 26 سبتمبر.

وفوجئ عملاء بنك الجزيرة بعدم إيداع رواتبهم اليوم، إذ كان من المقرر أن يأتي الإيداع تقديما للموعد المعتاد الذي يوافق غدًا الجمعة، وهو يوم إجازة رسمية، ما يعني تقديمها اليوم الخميس؛ إلا أن البنك خالف البنوك الأخرى التي أودعت رواتب منسوبيها اليوم.

من جانبه، قال البنك، في تغريدة له ظهر اليوم: “‏نتقدم بالاعتذار لعملائنا الأعزاء لتأخر إيداع بعض الرواتب بسبب مشكلة تقنية، علما بأنه قد تم البدء بإيداع الرواتب في حسابات العملاء تباعا”.

من جانبهم، عبر مغردون على موقع “تويتر” عن استيائهم من البنك، وضعف الخدمات المقدمة به.

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وقال أحد المتابعين: للأسف البنك سيء بكل ما تحتويه الكلمة جمله وتفصيلاً، عندي معاملة المفترض من أسبوع منتهي وضعها، وللأسف البنك يماطل لنا أكثر من أسبوعين”.

وأضاف: بالنسبة للراتب؛ أنا كان عندي رصيد لحد (حتى) اليوم، وتم خصمه من حسابي، وللأسف لا راتب نزل ولا رصيد لي استفدت منه، وتم التواصل مع خدمة العملاء التي أفادت بأن الاستقطاع موجود بالسيستم، وإلى الآن الساعة ١٢:١٥ الظهر ولا حياة لمن تنادي”.

وقال مغرد يدعى بدر العتيبي: “على شنبي إذا كملت عندكم سنة”. فيما تضامن معه مغردين آخرين.

من جانبه، قال متابع يدعى ممدوح الحارثي: الهاتف المجاني معلق، التواصل منعدم، ولم يتم تحديد الأسباب، والبنك يكتفي بـ”أبشر بعزك”.

فيما تضامن آخرون مع البنك، إذ قال أحد المغردين: “إذا تاخر الراتب مرة واحدة بسبب عطل؛ مو معناته (لا يعني ذلك أنه بنك سيء)، والله أفضل بنك على الإطلاق ودايم (دائما) أوصي فيه”.