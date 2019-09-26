الان تتابع شاهد بالفيديو: مسؤولون بالطائف يشاركون الطلاب العرضة السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: شارك مسؤولون بالجهات الحكومية في محافظة الطائف الطلاب العرضة السعودية في احتفال تعليم الطائف باليوم الوطني ٨٩ تحت شعار همة حتى القمة.

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