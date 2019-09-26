الان تتابع «الصحة» تعلق على رقص موظفتين في أحد المستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أكدت وزارة الصحة أنها فتحت تحقيقات مع موظفتين قامتا بالرقص في احد المستشفيات خلال إحتفالات العيد الوطني للمملكة. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد اكد المتحدث الرسمي للوزارة في حسابه بموقع تويتر: انه وإشارة إلى الفيديو المتداول عن “الرقص في أحد المستشفيات” نوضح للجميع أن وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

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