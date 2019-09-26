السعودية تسعى لشراء 1.02 مليون طن من علف الشعير

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الخميس إنها تسعى لشراء 1.02 مليون طن من علف

الشعير في مناقصة.

وأضافت المؤسسة أنها تريد تسليم الشعير في الفترة بين ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.

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وتُغلق المناقصة غدا الجمعة.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس في بيان إن المؤسسة تطلب التوريد على 17 شحنة حجم الواحدة 60 ألف طن.

وتريد المؤسسة تسليم 840 ألف طن لموانئ البحر الأحمر و180 ألفا إلى الموانئ المطلة على الخليج.وتعلن المؤسسة نتائج مناقصات الشراء عادة يوم الاثنين.