التدريب التقني تصرف مكافأة التفوق العلمي لـ 471 متدربا ومتدربة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المتدربين في دعم برامج التحفيز والرعاية المستمرة للمتدربين عبر برامج التوجيه والإرشاد، واستمراراً لهذا النهج فقد قامت الإدارة بصرف مكافأة التفوق العلمي للفصل الصيفي الماضي 1439 / 1440 هـ.

Advertisements

وذكر مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بن محمد بركات بأنه تم العمل على إنهاء إجراءات صرف مكافأة التفوق العلمي لعدد (471) متدرباً ومتدربة على النحو التالي: الكليات التقنية بنين لعدد (444) متدرباً وللكليات التقنية للبنات (27) متدربة.

حيث سيحصل كل متفوق على مبلغ مالي (2000) ريال من صندوق المتدربين الرئيس وشهادة تكريم تدخل في سجله الحافل بالإنجازات، وذلك لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00 وذلك في الفصل الأخير الذي يسبق تخرجه وكذلك أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية، ويعتبر من أهم أهداف مكافأة التفوق العلمي أن يكونوا قدوة لزملائهم وأن تكون داعماً قوياً لبرامج تنمية شخصية المتدرب وتهيئته للحياة العملية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت على صرف مكافأة التفوق العلمي لـ (3102) متدرباً ومتدربة منذ إقرار الضوابط المحدثة والمعتمدة لها وذلك في إطار دعمها المتواصل لمتدربيها من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحفيزهم.