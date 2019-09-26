الان تتابع زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
ضربت هزة أرضية بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر محافظة لرستان غرب إيران فجر اليوم الخميس.ونقلت وكالة (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة وقعت في الساعة 0405 فجر اليوم في ضواحي مدينة ججابل الواقعة في محافظة لرستان والمتاخمة لمحافظة إيلام.
ووقع الزلزال على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.
وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
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