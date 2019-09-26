“استعلام عن المقطوعه” رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة…

يبحث الآلاف بل الملايين من المواطنين السعوديين عن رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، فقد مثلت لهم المساعدة المقطوعة طوق نجاة من غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، وقد كان أحد مسببات الغلاء هو تنفيذ حزمة اجراءات الإصلاح الإقتصادي الذي بدأته المملكة العربية السعودية تمهيداً لرؤيتها السعودية 2030م، ونحن في “نجوم مصرية” نكتب لكم هذه المقالة لنسلط بعض الضوء على ماهية المساعدة المقطوعة وشروطها وموعدها والحد الأقصى لها، فتابعونا.

المساعدة المقطوعة

تنزل المساعدة المقطوعة على هيئة مساعدات مادية توضع في الحساب البنكي للمستفيدين بحد أقصى 36 ألف ريال، ولكن يجب أولاً أن تنطبق الشروط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للحصول على المساعدات على المواطن المتقدم للإستفادة، وأبرز هذه الشروط ألا يقل عمره عن 36 عاماًـ وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون يتقاضى مبلغ أو راتب شهري كبير.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

لم تحدد وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ميعاد ثابت أو محدد لتلقي المساعدات، ونحن نعلمكم بنزول المساعدة فور صرفها، فقط عليكم بمتابعتنا بإستمرار، وللإستعلام عن اي معلومة تخص مقطوعة الضمان الإجتماعي من موعد صرف أو شروط أو غيره قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية صفحة المساعدة المقطوعة.

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