المملكة ترفع الحظر عن استيراد الرمان اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس عن رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية، بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة.

حيث أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء الدكتور هشام بن سعد الجضعي بانه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من الجمهورية اليمنية، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.

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وكانت المملكة قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.

الجدير بالذكر بان سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن عملت على التواصل مع وزير الزراعة اليمني عثمان بن حسين مجلي الذي عمل من خلال موسسات ومكاتب وجمعيات وزارة الزراعة اليمنية عاى توعية منتجي الرمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المنتج وضمان تصديره للمملكة ودول المنطقة .

وقد التقى هشام الجضعي في مقر الهيئة سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة ووكيل وزير الزراعة اليمني للبدء في السماح في استقبال اول دفعه اعتبارا من اليوم وفق الإجراءات المتفق عليها.