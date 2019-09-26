السعودية | محطات تاريخية تروي قصة مطار الملك عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم محطات تاريخية تروي قصة مطار الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم (1) بجدة.

وهذه أبرز المحطات التاريخية لمطار الملك عبدالعزيز:

عام 1945 تأسس المطار بالقرب من السليمانية، وفي عام 1974 بدأت أعمال الإنشاء للمطار شمالي محافظة جدة.

وفي عام 1981 افتتح الملك خالد بن عبدالعزيز المطار بعد انتقاله من مقره القديم في السليمانية.

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وفي العام 1998 خدم المطار 10 ملايين مسافر في عام واحد.

وفي عام 2011 عبر أكثر من 30 مليون مسافر مطار الملك عبدالعزيز.

ويستعد المطار لاستيعاب 91 مليون مسافر في العام 2030.

وبعد افتتاحه، تجول خادم الحرمين في صالة المطار، الذي يعد واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً، وشاهد عرضاً لأبرز تفاصيل المطار.

كما ألقى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، نبيل العامودي، كلمة قال في مستهلها: "لقد حقق قطاع الطيران المدني بالمملكة في الآونة الأخيرة قفزات نوعية وتطورات خلاقة، أفضت للإسهام بنحو 4.6% من إجمالي الناتج الوطني، وذلك بحسب مؤشرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)، وتضاعفت أعداد المطارات الداخلية والدولية إلى 28 مطاراً. ومن جراء ذلك زاد عدد المسافرين، فبعد أن اقتصر على 47 مليون مسافر عام 2010، وصل إلى 74 مليون مسافر عام 2014، وخلال أربع سنوات فقط أي في 2018 قفز العدد لنحو 100 مليون مسافر، فضلاً عن استحواذ هذا المطار على نحو 36% من إجمالي عدد المسافرين في مطارات المملكة كافة".