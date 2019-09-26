السعودية | صور.. رقصات ببنادق المقمّع باحتفال النماص باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم صور.. رقصات ببنادق المقمّع باحتفال النماص باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفلت محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير (جنوب المملكة) باليوم الوطني السعودي الـ 89، باستحضار التراث في الرقصات الشعبية و استخدام بنادق الفتيل والمقمّع في هذه الرقصات التي زانت أجواء الاحتفالية بحضور محافظ النماص حسن بن فراج الشهري.

رصدت "العربية.نت" لقطات من هذه الاحتفالية، وسلطت الضوء على بنادق الفتيل والمقمّع التي يعتبرها الأهالي من التراث الذي يلازم الرجال في الاحتفالات، بحيث ترفع البنادق للأعلى تعبيراً عن الفرح والانتصار مع مرونة جسدية لحاملها تتناسب مع نغمات الإيقاع التراثي.

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ويعتبر المقمّع سلاحا ناريا بمقاس طويل ويأتي مطرزاً بأنواع مختلفة من تطريزات النيكل وبعض النقشات الأخرى التي تزين جوانبه.

كما يستطيع حامله أثناء الاستعراض التحكم في نقله والحركة به لخفة وزنه مقارنة بالأسلحة الأخرى.

شرح أحد المشاركين في الاحتفالات ويدعى محمد الشهري لـ"العربية.نت" تركيبة هذه البنادق، موضحاً أن المقمّع يتكون من ماسورة فيها "مدك" يستخدم في تنظيم البارود أو إدخال الرصاصة إلى جوف البندقية، وكذلك "الديك" وهو ما يطرق به على القمع لإشعال البارود، و أخيراً العين ويوضع بها البارود المسحوق لتوصيل الشعلة إلى حجرة البارود.