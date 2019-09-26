السعودية | شاهد.. هكذا احتفل السعوديون في ملبورن باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم شاهد.. هكذا احتفل السعوديون في ملبورن باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفل مبتعثو ومبتعثات البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات" في أستراليا باليوم الوطني السعودي وسط حضور 500 زائر من مختلف الجنسيات، وبمشاركة منسوبي جامعة "موناش" في ملبورن وطلابها.

وأقيم الاحتفال تحت مظلة وزارة التعليم السعودية، وبرعاية الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا.

وحرصت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني السعودي في أستراليا على إقامته لاستحضار تاريخ المملكة ومنجزاتها وإبراز القفزات التنموية التي حصلت مؤخراً في العديد من المجالات لا سيما في مجال التعليم، وكذلك لنقل صورة عن أبرز التجارب والاستراتيجيات التعليمية السعودية للراغبين في التعرف والاطلاع على واقع التعليم في المملكة. كما هدف الحفل أيضاً لتعريف المقيمين والمواطنين في أستراليا على تراث السعودية وحضارتها ورؤيتها المستقبلية.

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وخلال الفعاليات قدم السعوديون للمشاركين الأجانب التمر والقهوة العربية التي ترمز للضيافة والكرم العربي الأصيل، هذا بالإضافة لإقامة بوفيه مجاني متنوع من الأكلات السعودية الحديثة والتقليدية التي لاقت الكثير من الإعجاب.

كما نال ركن الصور التذكارية باللباس السعودي تفاعلاً كبيراً، وكذلك العرضات الشعبية التي أقيمت للمناسبة.

وقال الملحق الثقافي السعودي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي بهذه المناسبة: "كل عام والوطن أعز وأغلى وآمن وفخور بأبنائه وبناته، كل عام وكل معلم ومعلمة إضافة متميزة لمنظومة التعليم السعودي".