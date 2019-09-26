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أفرغت إمكانات ومواهب الطلاب والطالبات بمدارس التعليم في الطائف، الكثير من التعبيرات الفنية من خلال لوحات امتزجت ألوانها بحب الوطن، وأبرزت تلك الريشة الفاعلة "الوطن في رسمة"؛ من خلال إبداعات حاكت عقول الأطفال وداعبتها حتى خرج ذلك الفن الوطني الذي ترجم انتماءهم وحبهم لهذه الأرض؛ في حين كان لونهم الأخضر يكسو تلك اللوحات ويزيدها تألقًا كشعار الوطن الجميل الذي يعطي فرحًا وطمأنينة وأمانًا في ظل قيادة الملك "سلمان".
وكما أن هناك الكثير من المشاعر لا تقال ولا تكتب، لكنها تفيض من ريشة فنان أو طفل، تمزجها الألوان، وتخرج لتمتع العين، في حب الوطن؛ كانت التعابير التي أفرغتها أفكارهم؛ حيث لم يقتصر ذلك فقط على المواطنين منهم؛ بل تجاوز ذلك وظهر الإبداع في حب الوطن عن طريق "المقيمين" الذين قدّموا ملحمةً فنية وطنية أكدوا من خلالها أنهم تعلموا الانتماء إلى الأوطان التي أحسوا فيها بوطنية الانتماء، ليست جواز سفر فقط؛ بل الانتماء هو الأمان، فهم أبدعوا ومزجوا ذلك الحب للوطن في ترجمة فنية أبهروا بها الأعين التي شهدت، وزينوا بها المشاعر التي أطلقت نفسها فنًّا.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 12:28 PM
أفرغوا أفكارهم ومواهبهم حسب إمكانياتهم.. "الوطن في رسمة"ريشة طلاب الطائف تترجم حبهم للوطن.. والأخضر يُزيّن رسوماتهم
أفرغت إمكانات ومواهب الطلاب والطالبات بمدارس التعليم في الطائف، الكثير من التعبيرات الفنية من خلال لوحات امتزجت ألوانها بحب الوطن، وأبرزت تلك الريشة الفاعلة "الوطن في رسمة"؛ من خلال إبداعات حاكت عقول الأطفال وداعبتها حتى خرج ذلك الفن الوطني الذي ترجم انتماءهم وحبهم لهذه الأرض؛ في حين كان لونهم الأخضر يكسو تلك اللوحات ويزيدها تألقًا كشعار الوطن الجميل الذي يعطي فرحًا وطمأنينة وأمانًا في ظل قيادة الملك "سلمان".
وكما أن هناك الكثير من المشاعر لا تقال ولا تكتب، لكنها تفيض من ريشة فنان أو طفل، تمزجها الألوان، وتخرج لتمتع العين، في حب الوطن؛ كانت التعابير التي أفرغتها أفكارهم؛ حيث لم يقتصر ذلك فقط على المواطنين منهم؛ بل تجاوز ذلك وظهر الإبداع في حب الوطن عن طريق "المقيمين" الذين قدّموا ملحمةً فنية وطنية أكدوا من خلالها أنهم تعلموا الانتماء إلى الأوطان التي أحسوا فيها بوطنية الانتماء، ليست جواز سفر فقط؛ بل الانتماء هو الأمان، فهم أبدعوا ومزجوا ذلك الحب للوطن في ترجمة فنية أبهروا بها الأعين التي شهدت، وزينوا بها المشاعر التي أطلقت نفسها فنًّا.
، ريشة طلاب الطائف تترجم حبهم للوطن.. والأخضر يُزيّن رسوماتهم ،
المصدر : الخليج 365
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