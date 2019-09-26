اليوم الوطني / مركز العمق يحتفل باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



المدينة المنورة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفل مركز العمق التابع لمنطقة المدينة المنورة أمس بـ "اليوم الوطني الـ 89 للمملكة" بإقامة فعاليات وطنية متنوعة، وبحضور رئيس المركز محمد فيحان بن درويش, والمشايخ وعدد من أهالي المركز .

واشتمل الحفل على عدد من البرامج والقصائد الشعرية، تلاها أوبريت وطني، بالإضافة إلى إقامة سباق للجري تحت شعار "وطن العطاء" وإقامة بعض الفعاليات المتنوعه لجميع الفئات العمريه.

وفي الختام تم تقديم الهدايا التذكارية للفائزين والمشاركين, كما تم تكريم المقيمين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية بالمركز.

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12:30ت م

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