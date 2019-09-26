السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بالقصيم يلتقي المتطوعين المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن



بريدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

التقى مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح اليوم، متطوعي الدفاع المدني المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن الذين صدر لهم قرار منحهم نوط الحج نظير مساهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.

ونوه الصالح بجهود المتطوعين وتفاعلهم مع المبادرات والبرامج التطوعية التي تنفذها شعبة المتطوعين بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، مقدماً لهم شهادات الشكر نضير هذا العمل المتميز.

من جانبهم ثمن المتطوعون دعم مدير الدفاع المدني بالمنطقة وتشجيعه للمتطوعين وتذليله لجميع الصعوبات التي تعيق أداء أعمالهم.

// انتهى //

12:29ت م

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