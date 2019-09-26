اليوم الوطني / نادي تبوك الأدبي ينظم ندوة "إعلاميات الوطن تجارب ومشاهدات"



تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نظم النادي الأدبي بتبوك أمس، ندوة إعلامية بعنوان "إعلاميات الوطن تجارب ومشاهدات" ضمن فعاليات النادي للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, التي جمعت عدداً من الإعلاميات، تحدثن فيها عن مسيرة المرأة

و سردت الإعلاميات مجموعة من قصص النجاح في مسيرتهن الإعلامية والصعوبات التي واجهتن، في حين سلط الضوء على دور المرأة السعودية في مسيرة التطور الحديث التي يشهدها الوطن بكفآتها العلمية والثقافية والفنية والإعلامية .

وأكدت الإعلامية سلوى شاكر على قدرة الإعلاميات السعوديات على الابتكار في البرامج والفعاليات والمشاركة من خلال أقلامهن وظهورهن في القنوات الإعلامية المختلفة ومناقشة كل مايهم الوطن والمواطن، في حين تحدثت الإعلامية دنيا بكر يونس عن حجم تأثير الإعلامية السعودية في المتلقي وجرأتها في طرح قضايا وموضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة أسهمت في خلق حراك إعلامي نسائي شارك في التغيير والإنماء .

ورسمت الإعلامية نهى الحربي في حديثها طريقاً للإعلاميات الشابات حتى يصبحن مؤثرات من خلال تحديد أهداف نبيلة للتغير مع التزود بسلاح العلم والثقافة والمعرفة الصحفية والإعلامية.

من جهته أبدى رئيس النادي الأدبي الدكتور نايف الجهني سعادته بمشاركة نخبة متميزة من الإعلاميات السعوديات ممن أسهمن في تشكيل توجه إعلامي وطني مؤثر التف حوله الجميع، من خلال تقديم الصورة المشرقة للمملكة ونقل الأحداث والمشاهدات بصدق وتسليط الضوء على منجزات الوطن عموماً ومنجزات المرأة السعودية على وجه الخصوص.

// انتهى //

12:26ت م

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تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظم النادي الأدبي بتبوك أمس، ندوة إعلامية بعنوان "إعلاميات الوطن تجارب ومشاهدات" ضمن فعاليات النادي للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, التي جمعت عدداً من الإعلاميات، تحدثن فيها عن مسيرة المرأة السعودية في تشكيل المشهد الإعلامي الوطني والاجتماعي السعودي وصناعة الإعلام، وذلك بقاعة محمد عرفة بمقر النادي بتبوك.و سردت الإعلاميات مجموعة من قصص النجاح في مسيرتهن الإعلامية والصعوبات التي واجهتن، في حين سلط الضوء على دور المرأة السعودية في مسيرة التطور الحديث التي يشهدها الوطن بكفآتها العلمية والثقافية والفنية والإعلامية .وأكدت الإعلامية سلوى شاكر على قدرة الإعلاميات السعوديات على الابتكار في البرامج والفعاليات والمشاركة من خلال أقلامهن وظهورهن في القنوات الإعلامية المختلفة ومناقشة كل مايهم الوطن والمواطن، في حين تحدثت الإعلامية دنيا بكر يونس عن حجم تأثير الإعلامية السعودية في المتلقي وجرأتها في طرح قضايا وموضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة أسهمت في خلق حراك إعلامي نسائي شارك في التغيير والإنماء .ورسمت الإعلامية نهى الحربي في حديثها طريقاً للإعلاميات الشابات حتى يصبحن مؤثرات من خلال تحديد أهداف نبيلة للتغير مع التزود بسلاح العلم والثقافة والمعرفة الصحفية والإعلامية.من جهته أبدى رئيس النادي الأدبي الدكتور نايف الجهني سعادته بمشاركة نخبة متميزة من الإعلاميات السعوديات ممن أسهمن في تشكيل توجه إعلامي وطني مؤثر التف حوله الجميع، من خلال تقديم الصورة المشرقة للمملكة ونقل الأحداث والمشاهدات بصدق وتسليط الضوء على منجزات الوطن عموماً ومنجزات المرأة السعودية على وجه الخصوص.// انتهى //12:26ت م0069

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.