السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يطلع على التقارير الختامية لمهرجانات المنطقة خلال الربع الثالث للعام 2019



سكاكا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التقارير الختامية لأنشطة مهرجانات المنطقة للربع الثالث من العام 2019م، شملت "مهرجان الجوف الحلوة بسكاكا، ومهرجان كاف بالقريات، ومهرجان الفاكهة بطبرجل، إضافة إلى احتفالية اليوم الوطني الـ 89 والمقامة بالحي الأثري بالضلع".

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ياسر بن إبراهيم العلي يرافقه منظمي المهرجانات محمد مختار العلي وصلاح شندل العنزي والراعي الرسمي لمهرجان الجوف حلوة المهندس محمد الحديثي.

واستمع الأمير فيصل بن نواف، من أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف لشرح عن الأنشطة التي أقيمت والفعاليات التي صاحبت المهرجانات، حيث عمد مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف إلى إقامة المهرجانات في محافظة القريات في قلعة كاف الأثرية للاستفادة من هذا الموقع من خلال جذب الزوار لمثل هذه المواقع التاريخية والتعرف عليها وربط الحاضر بالماضي العريق، وفي محافظة طبرجل أقيم مهرجان الفاكهة لفتح نافذة تسويقية مباشرة لما تتميز به المنطقة من إنتاج العديد من المحاصيل والفاكهة التي تشتهر بها.

بعد ذلك كرم سموه الراعي الرسمي لمهرجان الجوف حلوة المهندس الحديثي متسلماً نسخة من التقارير.

وأعرب العلي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على الدعم والمتابعة المستمرة لتنفيذ أجندة المجلس التي تعنى بتنشيط السياحة بالمنطقة، كما قدم شكره لمحافظي المحافظات لترأسهم اللجان والعمل على تسهيل المهام، مشيداً بدور الأمانة بالمنطقة الذي كان له دور بارز في إقامة المهرجانات بالمنطقة من خلال تجهيز المواقع والعمل على تنظيمها ودعمها.

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12:25ت م

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