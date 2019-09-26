السعودية اليوم / تعليم الرياض يعلن بدء التسجيل في أولمبياد " إبداع 2020م "



الرياض 27 محرم 1441 الموافق 26 سبتمبر 2019 واس.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدء التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداعي العلمي " إبداع 2020م " للعام الحالي 1441هـ، وذلك لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي المدارس إلى حث الطلاب على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م" الذي يسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية تحفز عقول الطلاب وتنمّي روح الإبداع لديهم.

وأكد الوهيبي سعي الإدارة العامة للتعليم ممثلة بإدارة الموهوبين لإتاحة الفرصة أمام جميع أبنائنا الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية في المجالات المناسبة لرغباتهم وميولهم، وتشجيعهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

من جانبه حثَّ مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنَّام المدارس على إعطاء المشروع العناية والاهتمام لضمان المشاركة الفاعلة من قبل الطلاب، وتكليف منسق الموهوبين أو أحد المعلمين للإشراف على المسابقة وشرح تعليماتها وأدلتها للطلاب وتشجيعهم على المشاركة والدخول على المسابقة عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa, لافتًا إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب حتى تاريخ 30 / 1 / 1441هـ، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح و تحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م" .

//انتهى//

12:09ت م

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