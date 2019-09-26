السعودية اليوم / لجنة سنابس تنظم لقاءً تعريفيًا عن "أنظمة الجودة"



القطيف 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

تُنظّم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في سنابس بمحافظة القطيف غداً، لقاءً تعريفيًا عن "أنظمة الجودة" يتحدث فيه مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفى الجبيل العام محمد هاشم آل محسن، وذلك في مقر اللجنة بسنابس.

ويتضمن اللقاء العديد من المحاور منها، مفاهيم ومبادئ الجودة، ورواد الجودة، وأنظمة الجودة، وجوائز وشهادات الجودة.

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12:07ت م

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