

الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفت جامعة المعرفة، أمس الأول، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار " همة حتى القمة "، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور وليد بن حسين محمد أبو الفرج ومنسوبي الجامعة وطلابها.

وتهدف الاحتفالية إلى مشاركة الوطن أفراحه، واستذكار بدايات قصة مجده ومراحل تطوره، بدءا من المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- .

وحرصت الجامعة من خلال الحفل على الجمع بين مشاعر الفرح والاحتفال، وغرس قيم البناء والعمل الجاد بين طلابها ومنسوبيها, حيث بدأ الحفل بتلاوة من القران الكريم، ثم عرض فيلم موجز عن مسيرة الوطن بمشاركة طلاب الجامعة.

وصاحب الحفل معرض صور يروي إنجازات المملكة في عهد جميع الملوك، ولوحات فنية رسمت بأنامل طلاب الجامعة، إضافة إلى مشاركة فرقة فلكلور شعبي قدمت العرضة

//انتهى//

12:06ت م

0062



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفت جامعة المعرفة، أمس الأول، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار " همة حتى القمة "، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور وليد بن حسين محمد أبو الفرج ومنسوبي الجامعة وطلابها.وتهدف الاحتفالية إلى مشاركة الوطن أفراحه، واستذكار بدايات قصة مجده ومراحل تطوره، بدءا من المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- .وحرصت الجامعة من خلال الحفل على الجمع بين مشاعر الفرح والاحتفال، وغرس قيم البناء والعمل الجاد بين طلابها ومنسوبيها, حيث بدأ الحفل بتلاوة من القران الكريم، ثم عرض فيلم موجز عن مسيرة الوطن بمشاركة طلاب الجامعة.وصاحب الحفل معرض صور يروي إنجازات المملكة في عهد جميع الملوك، ولوحات فنية رسمت بأنامل طلاب الجامعة، إضافة إلى مشاركة فرقة فلكلور شعبي قدمت العرضة السعودية //انتهى//12:06ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني/ جامعة المعرفة تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.