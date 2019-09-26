السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية استقبل سفير البحرين لدى المملكة



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتب معاليه بالوزارة، اليوم، معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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12:04ت م

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