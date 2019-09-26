اليوم الوطني / مركز الرعاية النهارية بمحافظة أبو عريش يحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



أبو عريش27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفى مركز أمل المستقبل للرعاية النهارية بمحافظة أبو عريش أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر المركز، حيث تزين بالأعلام الخضراء والشعارات الوطنية والكلمات الوطنية التي شاركن فيها أسرة المركز جميعاً .

واشتمل الحفل على كلمة لمديرة المركز ليلى داحش أكدت من خلالها أهمية اليوم الوطني في تعزيز الوطنية لدى أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعريفهم بقيمة الولاء للوطن ومدى أهميته في نهضة الوطن وتقدمه, وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده في لم الشمل وتوحيد الوطن وتطوره ونموه, إضافة للعديد من الكلمات والفقرات والبرامج الوطنية.

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12:02ت م

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