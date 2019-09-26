السعودية اليوم / كلية العلوم الطبية بجامعة الملك سعود تحتفي باليوم الوطني 89



الرياض27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نظم قسم العلاقات العامة والإعلام ووحدة الأنشطة الطلابية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك في بهو الكلية الرئيس، بحضور عميد الكلية الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ ، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وجمع من الطلاب.

واشتملت الاحتفالية على عدد من الفقرات المتنوعة حيث تم عرض فيلم وثائقي قصير يحوي مسيرة الإنجازات

وأوضح عميد الكلية الدكتور يزيد آل الشيخ أن اليوم الوطني مناسبة غالية على كل مواطن ومواطنة انطلقت مع تاريخه بشائر النماء والتطور والتنمية منذ أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، داعياً الله أن يحفظ بلادنا وحكامها وشعبها من كل مكروه.

ونوّه آل الشيخ بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع التعليمي في المملكة في ضوء رؤية 2030 التي تطمح إلى رسم مستقبل واعد للبلاد في شتى المجالات.

// انتهى //

11:54ت م

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الرياض27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظم قسم العلاقات العامة والإعلام ووحدة الأنشطة الطلابية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك في بهو الكلية الرئيس، بحضور عميد الكلية الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ ، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وجمع من الطلاب.واشتملت الاحتفالية على عدد من الفقرات المتنوعة حيث تم عرض فيلم وثائقي قصير يحوي مسيرة الإنجازات السعودية خلال عامٍ كامل، وكذلك عرض مرئي آخر تضمن تاريخ ملوك المملكة، وأبرز مآثرهم عبر التاريخ، وصاحب الفعالية إقامة معرض بعنوان "بصمة وطن"، يضم العديد من الأجنحة والأركان الطلابية.وأوضح عميد الكلية الدكتور يزيد آل الشيخ أن اليوم الوطني مناسبة غالية على كل مواطن ومواطنة انطلقت مع تاريخه بشائر النماء والتطور والتنمية منذ أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، داعياً الله أن يحفظ بلادنا وحكامها وشعبها من كل مكروه.ونوّه آل الشيخ بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع التعليمي في المملكة في ضوء رؤية 2030 التي تطمح إلى رسم مستقبل واعد للبلاد في شتى المجالات.// انتهى //11:54ت م0057

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