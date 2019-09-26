السعودية اليوم / "الزراعة العضوية في المدرجات" ورشة عمل بزراعي الطائف



الطائف 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف أمس, ورشة عمل حول الممارسات الزراعية العضوية بالمدرجات الزراعية، بحضور عددٍ من المختصين من إدارة الإنتاج العضوي ومشروع تطوير الزراعة العضوية بالوزارة، وذلك بمركز الشفا السياحي.

وتناولت الورشة مفهوم الزراعة العضوية التي تعد من أهم التوجهات الحديثة في القطاع الزراعي، إضافة إلى معاينة إحدى مواقع الزراعة العضوية في المدرجات بمركز الشفا، وبحث مدى ملائمة هذا النوع من الزراعة في المناطق الجبلية.

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11:45ت م

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