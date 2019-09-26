السعودية اليوم / الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلساته الأسبوع القادم/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسيصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الأثنين القادم على عدد من توصيات اللجنة الأمنية بشأن تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/1439هـ , بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة .ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام .كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/1440هـ .وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية , ودراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري , وعدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة .ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية , وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين , والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس .// يتبع //11:44ت م0053

عام / الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلساته الأسبوع القادم/ إضافة أولى واخيرة

وخلال جلسة المجلس العادية الثامنة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/ 1440هـ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440هـ .

وشددت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس على المؤسسة العامة للحبوب بأهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة , للحد من الهدر والفقد الغذائي .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة الهامة للإحصاء للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أصحاب المعالي أعضاء المجلس (السابقين والحاليين) استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

وخلال جلسة المجلس العادية التاسعة والخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التعديل .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1440هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي , للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق , وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته .

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/1440هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين , والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح "تعديل نظام حماية الطفل" الصار بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ , المقدم من عدد من أصحاب المعالي أعضاء المجلس (السابقين والحاليين ) , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

كما يشتمل جدول أعمال المجلس خلال جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات الاتفاقيات مع عدد من الدول في عدد من المجالات .

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