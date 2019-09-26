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2019-09-26 العمل تودع مخصصات التأهيل الشامل متابعات الخليج 365 - الرياض بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل قليل، إيداع مخصصات مستفيدي التأهيل الشامل لشهر سبتمبر.

وجاء ذلك على خلفية إعلان الوزارة في وقت سابق، تعديل موعد صرف معاشات التأهيل الشامل إلى يوم 26 من الشهر الميلادي.

وكان صرف معاشات التأهيل يتم في اليوم الـ 20 من الشهر الهجري.







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