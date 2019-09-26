الأحوال: هذه غرامات بطاقة الهوية

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أن هناك غرامة في حال انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، موضحةً أنها تقدر بمبلغ 100 ريال.

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ولفتت الأحوال إلى أن هناك غرامة مالية أيضًا في حال فقدان البطاقة أو تلفها للمرة الثانية.

في سياق متصل، لفتت الأحوال إلى أنه في حال فقدان بطاقة الهوية، يتم الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر، حيث توجد بالخدمة جميع الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية.