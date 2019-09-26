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أمطار غزيرة على جازان حتى التاسعة 

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2019-09-26

أمطار غزيرة على جازان حتى التاسعة 

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.




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