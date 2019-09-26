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التدريب التقني تصرف مكافأة التفوق العلمي لـ471 متدرباً ومتدربة
متابعات الخليج 365 - واس
صرفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المتدربين، مكافأة التفوق العلمي للفصل الصيفي من العام الماضي 1439 / 1440 هـ .
وأشار مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بن محمد بركات إلى الانتهاء إجراءات صرف مكافأة التفوق العلمي لعدد (471) متدرباً ومتدربة وذلك على النحو التالي: الكليات التقنية بنين (444) متدرباً، وللكليات التقنية للبنات (27) متدربة.
حيث سيحصل كل متفوق على مبلغ مالي (2000) ريال، من صندوق المتدربين الرئيس، وشهادة تكريم من قبل المؤسسة العامة، لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00 وذلك في الفصل الأخير، الذي يسبق تخرجه ويجب أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية، ويعتبر من أهم أهداف مكافأة التفوق العلمي، أن يكون قدوة لزملائه، وأن يكون داعماً قوياً لهم، وتهيئتهم للحياة العملية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت على صرف مكافأة التفوق العلمي لـ (3102) متدرباً ومتدربة، منذ إقرار الضوابط المحدثة والمعتمدة لها، وذلك في إطار دعمها المتواصل لمتدربيها من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحفيزهم .
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