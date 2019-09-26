توقعات بتأثر نجران وغرب الربع الخالي بإعصار هيكا

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - نجران

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الخميس، أن تتأثر أجزاء من منطقة نجران وغرب الربع الخالي بسحب ممطرة جاءت إثر إعصار هيكا والذي تحول الآن إلى منخفض.

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ويوم أمس، تمركز الإعصار المداري، هيكا، غرب بحر العرب، على خط العرض 20 شمالاً، وخط الطول 59.5 شرقاً، بحسب تحذير هيئة الطيران المدني العُمانية التي أكدت أن سرعة الرياح السطحية حول المركز، تتراوح ما بين 120 و130 كيلومتراً في الساعة، وتبعد عن جزيرة (مصيرة) حوالي 80 كيلومتراً.