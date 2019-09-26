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احتفالية لمعلمي ومعلمات خبرات 3 بجامعة جريفيث الأسترالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
احتفل معلمو ومعلمات برنامج خبرات 3 بجامعة جريفيث في دولة أستراليا بمناسبة اليوم الوطني 89 (همة حتى القمة)، بحضور رئيس كلية التربية الدكتورة دونا وعدد من أكاديمي وطلاب الجامعة، ومشاركة عدد من الطلاب الخليجيين والعرب.
وقدم الملحق الثقافي هشام خداوردي في اتصال هاتفي تهنئته وشكره للقائمين على الحفل، فيما رفع معلمي خبرات 3 في جامعة جريفيث أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى مقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.
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