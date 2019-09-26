شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: اتخذنا الإجراءات حيال الرقص في المستشفى والغناء في مركز الكلى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة الصحة رفضها ما تم تداوله أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهره مقطع فيديو حول الرقص في أحد المستشفيات، موضحة أنها اتخذت الإجراءات النظامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس): «إشارة إلى الفيديو المتداول عن «الرقص في أحد المستشفيات» نوضح للجميع أن وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما».

وتابع المتحدث: «إشارة إلى الفيديو المتداول عن «الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى» والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها».