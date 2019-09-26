السعودية | وزير الطاقة: السعودية استعادت القدرة الإنتاجية من الغاز

شكرا لقرائتكم وزير الطاقة: السعودية استعادت القدرة الإنتاجية من الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الأربعاء، أن المملكة استعادت القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز.

وأضاف أن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بلغ 880 ألف برميل في اليوم.

كما قال الوزير إن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة الليلة سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

إنجاز استثنائي

كذلك شكر فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً أن ما تم حتى الآن يعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزود للطاقة في السوق العالمية.

وأكد وزير الطاقة أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان، قد بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4.5 % فقط.

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أيضا بيّن عبدالعزيز بن سلمان أنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.

إلى ذلك أشار إلى أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، مُبيناً أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع.

من جهة أخرى قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المملكة استطاعت استرداد أكثر من 75% من الإنتاج المفقود ، في اليوم التالي للهجوم على عدد من منشآت أرامكو وهو ما تجاوز جميع التوقعات.

وأوضحت الصحيفة أن إنتاج المملكة من النفط عاد إلى مستوى 8 ملايين برميل في اليوم التالي، وهو ما يقل بنحو مليون ونصف المليون برميل من مستويات الإنتاج قبل الهجوم على بعض منشآت الشركة .

وتأتي هذه الأخبار بعد تأكيد مصادر بأن الشركة استعادت طاقتها الإنتاجية عند 11،3 مليون برميل يوميا، وذلك قبل أيام من الموعد المحدد سابقا.