- 1/3
- 2/3
- 3/3
سَخِر الإعلامي عمرو أديب، من الطريقة التي صافَحَ بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أميرَ قطر؛ حيث ظهر جالسًا ويضع قدمًا على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بـ"تميم"، وعدم تقديره واحترامه، والذي يعتبر "مخالفًا للبروتوكول"، وقال "أديب": "أنت يا تميم ولا تسوى حاجة يابني.. أنت دويلة، يقوم ليك ليه".
وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر": "مهانة في مهانة.. يا عيني على المهانة.. رغم إن تميم المجد لديه استثمارات نص فرنسا ونوادي ليلية وفِرَق رياضية".
وعرض "أديب" مقارنة بين اللقاء الحارّ بين إيمانويل ماكرون، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وبين اللقاء الباهت من ماكرون لـ"تميم".
جاءت الواقعة على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ناقل هذا الحدث هي قناة "الجزيرة" القطرية، التي سارعت بتغيير الكاميرا لحدث آخر؛ لتدارك الموقف المحرج الذي تعرض له أمير قطر.
"يا عيني على المهانة".. هكذا سَخِر "أديب" من مصافحة الرئيس الفرنسي لـ"تميم"حامد العلي الخليج 365 2019-09-26
سَخِر الإعلامي عمرو أديب، من الطريقة التي صافَحَ بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أميرَ قطر؛ حيث ظهر جالسًا ويضع قدمًا على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بـ"تميم"، وعدم تقديره واحترامه، والذي يعتبر "مخالفًا للبروتوكول"، وقال "أديب": "أنت يا تميم ولا تسوى حاجة يابني.. أنت دويلة، يقوم ليك ليه".
وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر": "مهانة في مهانة.. يا عيني على المهانة.. رغم إن تميم المجد لديه استثمارات نص فرنسا ونوادي ليلية وفِرَق رياضية".
وعرض "أديب" مقارنة بين اللقاء الحارّ بين إيمانويل ماكرون، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وبين اللقاء الباهت من ماكرون لـ"تميم".
جاءت الواقعة على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ناقل هذا الحدث هي قناة "الجزيرة" القطرية، التي سارعت بتغيير الكاميرا لحدث آخر؛ لتدارك الموقف المحرج الذي تعرض له أمير قطر.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:41 AM
إحراج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سارعت فيها "الجزيرة" بتغيير الكاميرا
سَخِر الإعلامي عمرو أديب، من الطريقة التي صافَحَ بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أميرَ قطر؛ حيث ظهر جالسًا ويضع قدمًا على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بـ"تميم"، وعدم تقديره واحترامه، والذي يعتبر "مخالفًا للبروتوكول"، وقال "أديب": "أنت يا تميم ولا تسوى حاجة يابني.. أنت دويلة، يقوم ليك ليه".
وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر": "مهانة في مهانة.. يا عيني على المهانة.. رغم إن تميم المجد لديه استثمارات نص فرنسا ونوادي ليلية وفِرَق رياضية".
وعرض "أديب" مقارنة بين اللقاء الحارّ بين إيمانويل ماكرون، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وبين اللقاء الباهت من ماكرون لـ"تميم".
جاءت الواقعة على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ناقل هذا الحدث هي قناة "الجزيرة" القطرية، التي سارعت بتغيير الكاميرا لحدث آخر؛ لتدارك الموقف المحرج الذي تعرض له أمير قطر.
، "يا عيني على المهانة".. هكذا سَخِر "أديب" من مصافحة الرئيس الفرنسي لـ"تميم" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "يا عيني على المهانة".. هكذا سَخِر "أديب" من مصافحة الرئيس الفرنسي لـ"تميم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.