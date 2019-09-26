- 1/3
- 2/3
- 3/3
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية.. وشَمِل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع الإرشادات والتعليمات.
عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يحذّر: لا تقربوا بطون الأوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-26
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية.. وشَمِل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع الإرشادات والتعليمات.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:15 AM
طالبت المديرية باتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية.. وشَمِل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع الإرشادات والتعليمات.
، عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يحذّر: لا تقربوا بطون الأودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يحذّر: لا تقربوا بطون الأودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.