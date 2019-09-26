محمد بن مسعود - الدمام - طالبت المديرية باتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية.. وشَمِل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع الإرشادات والتعليمات.

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يحذّر: لا تقربوا بطون الأودية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-26 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية.. وشَمِل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع الإرشادات والتعليمات. 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 Advertisements 10:15 AM طالبت المديرية باتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات طالبت المديرية باتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية.. وشَمِل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، وخباش)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع الإرشادات والتعليمات.

، عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يحذّر: لا تقربوا بطون الأودية ،

المصدر : الخليج 365

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