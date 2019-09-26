محمد بن مسعود - الدمام - تم حجزها وتحرير المخالفة وإحالة قائديها لهيئة الجزاءات المرورية حجزت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة، عددًا من الشاحنات، وأحالت قائديها لهيئة الجزاءات المرورية.

وتفصيلًا رصدت دوريات المرور السرية، شاحنات تتجاوز نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، وهي مُحمّلة بقِطَع صخرية بدون أبواب خلفية للشاحنات؛ في الوقت الذي يُحظر فيه دخول الشاحنات داخل الأحياء وتحديدًا كوبري الشرائع.

وعلى الفور تم إيقاف الشاحنات، وحجزها، وتحرير المخالفة حسب اللائحة في نظام الجزاءات المرورية. شاهد.. شاحنات بدون أبواب خلفية وفي أوقات المنع بمكة.. والمرور يتدخل Advertisements أحمد العبدالله الخليج 365 2019-09-26 حجزت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة، عددًا من الشاحنات، وأحالت قائديها لهيئة الجزاءات المرورية.

وتفصيلًا رصدت دوريات المرور السرية، شاحنات تتجاوز نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، وهي مُحمّلة بقِطَع صخرية بدون أبواب خلفية للشاحنات؛ في الوقت الذي يُحظر فيه دخول الشاحنات داخل الأحياء وتحديدًا كوبري الشرائع.

وعلى الفور تم إيقاف الشاحنات، وحجزها، وتحرير المخالفة حسب اللائحة في نظام الجزاءات المرورية. 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 10:09 AM تم حجزها وتحرير المخالفة وإحالة قائديها لهيئة الجزاءات المرورية تم حجزها وتحرير المخالفة وإحالة قائديها لهيئة الجزاءات المرورية حجزت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة، عددًا من الشاحنات، وأحالت قائديها لهيئة الجزاءات المرورية.

وتفصيلًا رصدت دوريات المرور السرية، شاحنات تتجاوز نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، وهي مُحمّلة بقِطَع صخرية بدون أبواب خلفية للشاحنات؛ في الوقت الذي يُحظر فيه دخول الشاحنات داخل الأحياء وتحديدًا كوبري الشرائع.

وعلى الفور تم إيقاف الشاحنات، وحجزها، وتحرير المخالفة حسب اللائحة في نظام الجزاءات المرورية. ، شاهد.. شاحنات بدون أبواب خلفية وفي أوقات المنع بمكة.. والمرور يتدخل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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