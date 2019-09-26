محمد بن مسعود - الدمام - قُبض عليهما في وقت قياسي وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الليث، في وقت قياسي، من الإطاحة بمقيميْن تَوَرّطا في سرقة ذهب من منزل آخر من بني جلدتهم، وقد تم إحالتهما إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتفصيلًا؛ تَلَقّت الجهات الأمنية بالليث، بلاغًا من مقيم من جنسية عربية، يفيد بسطو على منزله وسرقة ذهب تُقدّر قيمته بـ25 ألف ريال تقريبًا، أثناء تواجده وأسرته خارج المنزل.

وعند مباشرة الجهات الأمنية بالليث، للموقع الكائن في أحد أحياء المحافظة، والتحقيق في الحادثة؛ استطاعت في وقت قياسي الوصول إلى اللص المتورط في دخول المنزل وسرقة الذهب، وهو من بني جلدته؛ حيث عمد إلى إيصال الذهب لشخص آخر من بني جلدته أيضًا، وتم القبض عليه هو الآخر، وعثر على الذهب بحوزته مخبأ تحت "الدركسون" داخل مركبته.

وبدورها، أحالت الشرطة المتهميْن وملف الواقعة بعد ضبطهما، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

الليث.. الإطاحة بمقيميْن سَرَقا ذهبًا من أحد منازل أبناء جلدتهم عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-09-26 تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الليث، في وقت قياسي، من الإطاحة بمقيميْن تَوَرّطا في سرقة ذهب من منزل آخر من بني جلدتهم، وقد تم إحالتهما إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتفصيلًا؛ تَلَقّت الجهات الأمنية بالليث، بلاغًا من مقيم من جنسية عربية، يفيد بسطو على منزله وسرقة ذهب تُقدّر قيمته بـ25 ألف ريال تقريبًا، أثناء تواجده وأسرته خارج المنزل.

وعند مباشرة الجهات الأمنية بالليث، للموقع الكائن في أحد أحياء المحافظة، والتحقيق في الحادثة؛ استطاعت في وقت قياسي الوصول إلى اللص المتورط في دخول المنزل وسرقة الذهب، وهو من بني جلدته؛ حيث عمد إلى إيصال الذهب لشخص آخر من بني جلدته أيضًا، وتم القبض عليه هو الآخر، وعثر على الذهب بحوزته مخبأ تحت "الدركسون" داخل مركبته.

وبدورها، أحالت الشرطة المتهميْن وملف الواقعة بعد ضبطهما، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما. 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 Advertisements 10:05 AM قُبض عليهما في وقت قياسي وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة قُبض عليهما في وقت قياسي وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الليث، في وقت قياسي، من الإطاحة بمقيميْن تَوَرّطا في سرقة ذهب من منزل آخر من بني جلدتهم، وقد تم إحالتهما إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتفصيلًا؛ تَلَقّت الجهات الأمنية بالليث، بلاغًا من مقيم من جنسية عربية، يفيد بسطو على منزله وسرقة ذهب تُقدّر قيمته بـ25 ألف ريال تقريبًا، أثناء تواجده وأسرته خارج المنزل.

وعند مباشرة الجهات الأمنية بالليث، للموقع الكائن في أحد أحياء المحافظة، والتحقيق في الحادثة؛ استطاعت في وقت قياسي الوصول إلى اللص المتورط في دخول المنزل وسرقة الذهب، وهو من بني جلدته؛ حيث عمد إلى إيصال الذهب لشخص آخر من بني جلدته أيضًا، وتم القبض عليه هو الآخر، وعثر على الذهب بحوزته مخبأ تحت "الدركسون" داخل مركبته.

وبدورها، أحالت الشرطة المتهميْن وملف الواقعة بعد ضبطهما، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

، الليث.. الإطاحة بمقيميْن سَرَقا ذهبًا من أحد منازل أبناء جلدتهم ،

المصدر : الخليج 365

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