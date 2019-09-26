أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف التجارية في منطقة مكة المكرمة حكمها بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس بعد موافقة أغلبية الدائنين على المقترح في اجتماع الدائنين الذي تم تحديد موعده سلفًا من قبل الدائرة.
وبحسب “عكاظ”، أمرت المحكمة بتعليق المطالبات المالية على الشركة وفق تقرير أعده أمين الإفلاس وطبقا لصك الحكم تقدمت شركة مقاولات إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس، إثر تعرضها لتعثرات مالية نتيجة مطالبات في مواجهة بنوك وشراكات تمويل وموردين بأكثر من 195 مليون ريال وبلغ عدد دائنيها 25 دائنا صنفتهم إلى بنوك وشركات تمويل وموردين وخدمات، وعزت الشركة سبب تعثرها إلى الركود الذي لحق بسوق المقاولات.
كما أبدت رغبتها في استمرار نشاطها وقدرتها على تجاوز التعثر وقدمت مقترحا لذلك استوفى ما تضمنه نظام الإفلاس.
وأصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على مقترح التسوية الوقائية المتضمن تسوية وجدولة الديون لفترة تزيد على 6 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر ديونها 195 مليون ريال.. المحكمة التجارية بمكة تُنهي قضية شركة مقاولات أعلنت إفلاسها.. وهذه تفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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