وزير الطاقة: استعادة القدرة الإنتاجية لإمدادات الغاز الطبيعي

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في إمدادات الغاز الطبيعي (البروبان، والبيوتان، والجازولين الطبيعي). وقال إن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت نحو 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، مُبيناً أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع، مؤكداً أن ما تم حتى الآن، يُعد إنجازاً استثنائياً، بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية، مقدماً شكره لفريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، بعد الهجمات التي تعرضت لها معامل بقيق وخريص.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4.5% فقط. وأشار إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، أمس (الأربعاء)، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.