جدة .. مواطن يعثر على لقيط حديث الولادة في أحد الشوارع

أبلغ مواطن بحي البلد بمحافظة جدة، عن العثور على لقيط حديث الولادة على قيد الحياة، مُلقَى على الأرض في أحد الشوارع الداخلية.
وتفصيلاً، فوجئ مواطن بالعثور على لقيط حديث الولادة على قيد الحياة مُلقَى على الأرض داخل أحد الممرات بحي البلد فبادر بتقديم بلاغ. وعلى الفور باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة والهلال الأحمر موقع البلاغ وعند الكشف على اللقيط من قِبل فرق الهلال الأحمر اتضح أنه على قيد الحياة فتم نقله لمستشفى الملك عبدالعزيز. وتولى مركز شرطة البلد الإجراءات بشأن اللقيط، وإكمال اللازم.
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