بالصور: ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء العراقي

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، تناولت مستجدات الأحداث بالمنطقة والاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخرًا.
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