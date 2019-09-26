سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسلطت الضوء على استنكار منظمة التحرير الفلسطينية، والتصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين في القدس التي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث بعد اقتحام منزليهما صباح اليوم.

وتابعت أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن انحياز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وادارته الكامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، لا يساعد في تحقيق السلام، ويسقط التفرد الامريكي في رعاية عملية السلام .

وأولت اهتماما بما أظهره تقرير نشره مركز المعلومات لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الذي بين تعمد سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى دفع المواطنين الفلسطينيين إلى التهجير القسري من ممتلكاتهم وارضهم، تحت ذرائع "الامن الاسرائيلية".

وأوردت صحف اليوم تحذير الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من خطورة تقليص خدمات منظمة "الأونروا" التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا رفض لبنان القاطع لأي محاولة باللمس أو تعديل ولاية الاونروا.

ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم رئيس جهاز الشاباك السابق، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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10:52ت م

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