السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله والخليل



رام الله - الخليل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي رام الله والخليل.

وذكرت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ،بشار عبد العليم دعنا، وسلمت الشاب مجد بدران جابر، بلاغا لمراجعة مخابراتها خلال اقتحامها منزله والعبث بمحتوياته، فيما داهمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الأسير المحرر اسلام اياد البو، وفتشت منازل المواطنين في عدة احياء من البلدة.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال ، الشاب أحمد تيسير راشد، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل ان تعتقله.

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10:49ت م

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