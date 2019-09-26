اليوم الوطني / مدارس التعليم بمحافظة شرورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89



نجران 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفل أكثر من 28 ألف طالب وطالبة في إدارة التعليم بمحافظة شرورة أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في أكثر من 160 مدرسة للبنين والبنات ، متوشحين باللون الأخضر ، وأيديهم ترفرف بأعلام التوحيد راية الوطن ، وهم يرددون الأناشيد الوطنية ، مؤكدين الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء.

وأكد مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا ، حرص الإدارة منذ وقت مبكر على تنفيذ منظومة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني بمدارس ومكاتب التعليم بالإدارة والمراكز التابعة ، للإسهام في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وغرس المحبة واللحمة الوطنية ، وتذكير النشء بحق الوطن، وعرض المنجزات والمكتسبات المتحققة في الوطن ، مشيراً إلى أن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في المدارس تمت بمشاركة جميع مشرفي ومشرفات الإدارة.

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10:40ت م

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